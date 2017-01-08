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8 января 2017, 12:35 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Матч чемпионата АХЛ на открытой арене прошел при ливне

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) между «Бейкерсфилд Кондорс» и «Онтарио Рейн» прошел на открытой арене при проливном дожде. Об этом сообщает Bardown.com.

Встреча, именуемая Outdoor Classic, состоялась в ночь на воскресенье на арене колледжа Бейкерсфилд в одноименном калифорнийском городе.

Во время игры лил сильный дождь, который заметно подпортил лед. Но несмотря на непогоду и неудовлетворительное качество площадки, организаторы отказались прервать матч, который завершился в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.

По данным официального сайта АХЛ, матч «Бейкерсфилд Кондорс» — «Онтарио Рейн» посетило 12,3 тысячи зрителей.
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