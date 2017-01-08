Матч чемпионата АХЛ на открытой арене прошел при ливне

Встреча, именуемая Outdoor Classic, состоялась в ночь на воскресенье на арене колледжа Бейкерсфилд в одноименном калифорнийском городе.

Во время игры лил сильный дождь, который заметно подпортил лед. Но несмотря на непогоду и неудовлетворительное качество площадки, организаторы отказались прервать матч, который завершился в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.

По данным официального сайта АХЛ, матч «Бейкерсфилд Кондорс» — «Онтарио Рейн» посетило 12,3 тысячи зрителей.