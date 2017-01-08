«Калгари» прервал шестиматчевую победную серию «Ванкувера»

В первом периоде ворота гостей поразили Алекс Чиассон и Мэтт Стейджан. Бо Хорват на старте второго периода отыграл один гол, но большего добиться игроки «Ванкувера» не сумели. Окончательный счёт на 59-й минуте установил Михаэль Фролик.



Это поражение стало для «Кэнакс» первым после шести кряду побед.

