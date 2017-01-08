Щербак: Дебютировать за «Монреаль» получилось лучше, чем сам ожидал

В ночь на воскресенье 21-летний россиянин дебютировал в НХЛ за «Канадиенз» в игре против «Торонто», в которой сразу же отметился голом. За несколько секунд до конца первого периода форвард реализовал численное преимущество.

«Этот момент я никогда не забуду! Иногда все складывается даже лучше, чем ты мечтал», — написал Щербак.

Нападающий был задрафтован «Монреалем» под общим 26-м номером в 2014 году.