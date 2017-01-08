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8 января 2017, 12:24 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Щербак: Дебютировать за «Монреаль» получилось лучше, чем сам ожидал

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский нападающий Никита Щербак признался, что никогда не забудет свой первый в карьере гол за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль». Об этом игрок написал на своей странице в Instagram.

В ночь на воскресенье 21-летний россиянин дебютировал в НХЛ за «Канадиенз» в игре против «Торонто», в которой сразу же отметился голом. За несколько секунд до конца первого периода форвард реализовал численное преимущество.

«Этот момент я никогда не забуду! Иногда все складывается даже лучше, чем ты мечтал», — написал Щербак.

Нападающий был задрафтован «Монреалем» под общим 26-м номером в 2014 году.

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. «Монреаль» победил «Торонто» со счетом 5:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские нападающие гостей Александр Радулов и Никита Щербак отметились заброшенными шайбами в большинстве.
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