Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Даллас» в матче НХЛ
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. «Сент-Луис» выиграл у «Далласа» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), форвард хозяев Владимир Тарасенко забил гол.
Россиянин отличился на 17-й минуте, забросив 20-ю шайбу в текущем сезоне, и был признан второй звездой встречи.
Также в составе «Сент-Луиса» дубль сделал Пол Штясны (10, 28), еще один гол на счету Патрика Берглунда (59). За гостей отличились Лаури Корпикоски (3), Патрик Ивз (21), Джон Клинберг (39).
Тарасенко провел на площадке 15 минут 32 секунды, за которые нанес два броска по воротам и провел один силовой прием. Его партнер по команде нападающий Наиль Якупов отыграл 11 минут 27 секунд, за которые результативными действиями не отметился, нанеся два броска, проведя силовой прием и заблокировав один бросок.
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