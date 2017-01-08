Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Даллас» в матче НХЛ

Россиянин отличился на 17-й минуте, забросив 20-ю шайбу в текущем сезоне, и был признан второй звездой встречи.

Также в составе «Сент-Луиса» дубль сделал Пол Штясны (10, 28), еще один гол на счету Патрика Берглунда (59). За гостей отличились Лаури Корпикоски (3), Патрик Ивз (21), Джон Клинберг (39).

Тарасенко провел на площадке 15 минут 32 секунды, за которые нанес два броска по воротам и провел один силовой прием. Его партнер по команде нападающий Наиль Якупов отыграл 11 минут 27 секунд, за которые результативными действиями не отметился, нанеся два броска, проведя силовой прием и заблокировав один бросок.