Голы Радулова и Щербака помогли «Монреалю» победить «Торонто» в матче НХЛ

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Для Радулова (21-я минута) эта шайба стала 10-й в текущем сезоне, Щербак (20) отличился в своем дебютном матче за канадский клуб, причем этот точный бросок стал для него единственным во встрече.

Также у «Монреаля» голы забили Макс Пачиоретти (1), Артури Лехконен (4), Майкл Маккэррон (43). За «Торонто» отличились Тайлер Бозак (9), Назем Кадри (17), Джеймс ван Римсдайк (39).

Монреаль одержал третью победу подряд.

Радулов провел на площадке 21 минуту, помимо заброшенной шайбы, отдал результативную передачу, всего нанес три броска по воротам, провел один силовой прием и заблокировал один бросок соперника. Щербак отыграл 9 минут 6 секунд, и по итогам встречи заработал показатель полезности «+1». Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин результативными действиями не отметился, за 28 минут 45 секунд на площадке на его счету три силовых приема и один блок.

Защитник «Торонто» Никита Зайцев за 21 проведенную на льду минуту отдал результативную передачу, которая стала для него 15-й в сезоне.

В другом матче дня «Эдмонтон» в овертайме был сильнее «Нью-Джерси» — 2:1.