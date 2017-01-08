Пятисотый пас Бэкстрема в карьере помог «Вашингтону» победить «Оттаву» в матче НХЛ
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. «Вашингтон» выиграл у «Оттавы» со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Единственную шайбу забросил американский нападающий Ти Джей Оши на второй минуте встречи. Ему ассистировал шведский форвард «Кэпиталз» Никлас Бэкстрем, для которого эта передача стала 23-й в сезоне и 500-й в карьере.
«Кэпиталз» одержали пятую победу подряд. Голкипер команды Брэйден Холтби отразил 29 бросков по воротам, сделав пятый шатаут в сезоне. Он был признан первой звездой встречи.
Российские нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а также защитник Дмитрий Орлов очков за результативность не набрали. Кузнецов провел на льду 17 минут и 32 секунды и нанес за это время один бросок по воротам. Капитан «Вашингтона» Овечкин за 16 минут и 2 секунды, проведенных на площадке, отметился лишь одним силовым приемом.
Результаты других матчей дня:
«Коламбус» — «Рейнджерс» — 4:5;.
«Флорида» — Бостон — 0:4.
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