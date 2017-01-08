«Рейнджерс» выиграли у «Коламбуса», отыгравшись со счёта 1:4

В первом периоде на точные броски Магнуса Нутиваары, Кэм Аткинсона и Скотта Хартнелла хозяева ответили голом Оскара Линдберга.



Лукаш Седлак на 23-й минуте сделал счёт 4:1 в пользу «Коламбуса», но удержать победу хозяева не удержали. Гол Михаэля Грабнера и дубль Адама Кленденинг помогли «Рейнджерс» восстановить равновесие. Победную шайбу за 17 секунд до финальной сирены забросил Грабнер.

