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8 января 2017, 12:16 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Рейнджерс» выиграли у «Коламбуса», отыгравшись со счёта 1:4

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде выиграл у «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:4.

В первом периоде на точные броски Магнуса Нутиваары, Кэм Аткинсона и Скотта Хартнелла хозяева ответили голом Оскара Линдберга.

Лукаш Седлак на 23-й минуте сделал счёт 4:1 в пользу «Коламбуса», но удержать победу хозяева не удержали. Гол Михаэля Грабнера и дубль Адама Кленденинг помогли «Рейнджерс» восстановить равновесие. Победную шайбу за 17 секунд до финальной сирены забросил Грабнер.

Коламбус Блю Джэкетс
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