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8 января 2017, 12:15 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Российский форвард Щербак забросил первую в карьере шайбу за «Монреаль»

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский нападающий Никита Щербак забросил первую шайбу в карьере за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль».

Хоккеист отличился в своем дебютном матче НХЛ с Торонто реализовав большинство. Увеличить
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21-летний россиянин отличился на 20-й минуте первого периода своего дебютного матча НХЛ с «Торонто», реализовав численное преимущество.

Профессиональную карьеру Щербак начал в сезоне-2012/13 в клубе МХЛ «Капитан» из Ступино, набрав в 50 матчах 14 очков (7 шайб + 7 передач). В 2014 году нападающий был задрафтован «Монреалем» под общим 26-м номером.

С 2015 года выступал за фарм-клуб «Монреаля» — команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Сент-Джонс Айскэпс». В прошлом сезоне в 48 матчах Щербак забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач.

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Новости НХЛ

Щербак: Дебютировать за «Монреаль» получилось лучше, чем сам ожидал

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский нападающий Никита Щербак признался, что никогда не забудет свой первый в карьере гол за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль». Об этом игрок написал на своей странице в Instagram.
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