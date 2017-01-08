Российский форвард Щербак забросил первую в карьере шайбу за «Монреаль»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

21-летний россиянин отличился на 20-й минуте первого периода своего дебютного матча НХЛ с «Торонто», реализовав численное преимущество.

Профессиональную карьеру Щербак начал в сезоне-2012/13 в клубе МХЛ «Капитан» из Ступино, набрав в 50 матчах 14 очков (7 шайб + 7 передач). В 2014 году нападающий был задрафтован «Монреалем» под общим 26-м номером.