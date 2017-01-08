Российский форвард Щербак забросил первую в карьере шайбу за «Монреаль»
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российский нападающий Никита Щербак забросил первую шайбу в карьере за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль».
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21-летний россиянин отличился на 20-й минуте первого периода своего дебютного матча НХЛ с «Торонто», реализовав численное преимущество.
Профессиональную карьеру Щербак начал в сезоне-2012/13 в клубе МХЛ «Капитан» из Ступино, набрав в 50 матчах 14 очков (7 шайб + 7 передач). В 2014 году нападающий был задрафтован «Монреалем» под общим 26-м номером.
С 2015 года выступал за
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