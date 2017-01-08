«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Миннесотой», отыгравшись с 0:2

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер (28-я минута), Мариан Габорик (32), Джейк Маззин (41) и Таннер Пирсон (63). У гостей отличились Микко Койву (4), Чарли Койл (8), Зак Паризе (60).

Защитник «Кингз» Дрю Даути, отдав результативный пас в этой встрече, вышел на второе место по количеству точных передач среди всех игроков обороны в истории «Лос-Анджелеса» — 251. Первое место — у Роба Блейка (333 паса).