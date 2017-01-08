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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28356036/
8 января 2017, 11:51 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Миннесотой», отыгравшись с 0:2

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» победил в овертайме «Миннесоту» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер (28-я минута), Мариан Габорик (32), Джейк Маззин (41) и Таннер Пирсон (63). У гостей отличились Микко Койву (4), Чарли Койл (8), Зак Паризе (60).

Защитник «Кингз» Дрю Даути, отдав результативный пас в этой встрече, вышел на второе место по количеству точных передач среди всех игроков обороны в истории «Лос-Анджелеса» — 251. Первое место — у Роба Блейка (333 паса).

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