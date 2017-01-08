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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28355749/
8 января 2017, 11:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Баффало» одолел «Виннипег», отыгравшись со счёта 1:3 в третьем периоде

«Баффало Сэйбрз» на домашней площадке одержал волевую победу над «Виннипег Джетс», встреча завершилась со счётом 4:3.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Николай Элерс вывел «Джетс» вперёд, а Райан О’Райлли счёт сравнял. Во второй двадцатиминутке «Виннипег» забил ещё дважды, отличились Дрю Стэффорд и Йоэль Армиа. «Баффало» смог переломить ход встречи в заключительной трети. Сначала Маркус Фолиньо и Земгус Гиргенсонс забили в течение 26 секунд, а через несколько минут Брайан Джионта впервые в матче вывел «клинки» вперёд. Его шайба и стала победной.

Баффало Сэйбрз
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