«Баффало» одолел «Виннипег», отыгравшись со счёта 1:3 в третьем периоде
«Баффало Сэйбрз» на домашней площадке одержал волевую победу над «Виннипег Джетс», встреча завершилась со счётом 4:3.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Николай Элерс вывел «Джетс» вперёд, а Райан О’Райлли счёт сравнял. Во второй двадцатиминутке «Виннипег» забил ещё дважды, отличились Дрю Стэффорд и Йоэль Армиа. «Баффало» смог переломить ход встречи в заключительной трети. Сначала Маркус Фолиньо и Земгус Гиргенсонс забили в течение 26 секунд, а через несколько минут Брайан Джионта впервые в матче вывел «клинки» вперёд. Его шайба и стала победной.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter