Четыре очка россиян не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»

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В составе проигравших шайбы забросили россиянин Никита Кучеров (6-я минута) и Алекс Киллорн (37). У хозяев отличились Трэвис Конечны (22), Шон Кутюрье (29), Михаэль Раффль (30) и Радко Гудаш (38).

Российский защитник «Тампы» Никита Нестеров отметился двумя результативными передачами, его соотечественник форвард Владислав Наместников — одной. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 40 из 44 бросков по своим воротам.

«Филадельфия» прервала серию из пяти поражений и с 47 очками располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Тампа» потерпела третье поражение кряду и с 42 баллами располагается на 11-й строчке.

В следующем матче «Тампа» 8 января на выезде встретится с «Питтсбургом», «Филадельфия» в тот же день в гостях сыграет с «Коламбусом».

В другом матче «Баффало» на своем льду переиграл «Виннипег» (4:3).