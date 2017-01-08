Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28355716/
8 января 2017, 11:19 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Четыре очка россиян не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. «Тампа» проиграла «Филадельфии» со счетом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Никита Кучеров забил гол Никита <span class=error>Нестеров</span> отметился двумя результативными передачами Владислав Наместников — одной. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе проигравших шайбы забросили россиянин Никита Кучеров (6-я минута) и Алекс Киллорн (37). У хозяев отличились Трэвис Конечны (22), Шон Кутюрье (29), Михаэль Раффль (30) и Радко Гудаш (38).

Российский защитник «Тампы» Никита Нестеров отметился двумя результативными передачами, его соотечественник форвард Владислав Наместников — одной. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 40 из 44 бросков по своим воротам.

«Филадельфия» прервала серию из пяти поражений и с 47 очками располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Тампа» потерпела третье поражение кряду и с 42 баллами располагается на 11-й строчке.

В следующем матче «Тампа» 8 января на выезде встретится с «Питтсбургом», «Филадельфия» в тот же день в гостях сыграет с «Коламбусом».

В другом матче «Баффало» на своем льду переиграл «Виннипег» (4:3).

7.01.2017 21:00 Зрители 19810 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Филадельфия Флайерз 4:2 Тампа-Бэй Лайтнинг
(0:1, 4:1, 0:0)
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Джон Купер
Вратари
Михал Нойвирт Андрей Василевский 56:45
1-й период
Никита Кучеров (В. Наместников, Н. Нестеров) 05:34
Владислав Наместников 10:54
2-й период
21:11 Трэвис Конекны (Я. Ворачек, Э. Макдональд)
28:42 Шон Кутюрье (И. Проворов, Я. Ворачек)
29:51 Михаэль Раффль (К. Жиру, Н. Шульц)
34:42 Крис Ванде Вельде
Александер Киллорн (Дж. Друэн, Н. Нестеров) 36:44
37:41 Радко Гудас (Б. Шенн)
38:00 Шейн Гостисбеер
Седрик Пакетт 38:00
3-й период
44:53 Мэтт Рид
Люк Витковски 47:35
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Гудас (Филадельфия Флайерз), Н. Шульц (Филадельфия Флайерз), Я. Ворачек (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
8 января

Голы Радулова и Щербака помогли "Монреалю" победить "Торонто" в матче НХЛ

Федерация футбола Кот-д'Ивуара сообщила о переговорах с РФС по товарищескому матчу

Внимание, воздух: в Москве прошел этап Кубка мира по сноуборду