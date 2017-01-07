Шайба Панарина принесла «Чикаго» победу над «Каролиной»
МОСКВА, 7 янв —
Р-Спорт. Российский форвард «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин принес своей команде победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Встреча, прошедшая в пятницу в Чикаго, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. Счет в матче открыл Джонатан Тэйвз на 13-й минуте, а на 34-й минуте преимущество «ястребов» удвоил Панарин, который в итоге был признан третьей звездой матча. Гости отыграли одну шайбу усилиями Виктора Раска на 60-й минуте.
«Ванкувер Кэнакс» на своем льду обыграл «Калгари Флэймз» со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1), а российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин поучаствовал в четвертой голевой атаке, отметившись результативной передачей.
«Нэшвилл Предаторз» в гостях уступил «Флориде Пантерз» со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). В составе «хищников» дебютировал российский нападающий Владислав Каменев, который был выбран под общим 42-м номером на драфте-2014.
Результаты других матчей дня:
«Нью-Джерси Девилз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 2:4 (0:4, 0:0, 2:0),
«Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0),
«Анахайм Дакс» — «Аризона Койотис» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).
|7.01.2017 04:30
|Регулярный чемпионат
|United Center
|Чикаго Блэкхокс
|2:1
|Каролина Харрикейнз
|(1:0, 1:1, 0:0)
|Джоэль Кенневилль
|Билл Питерс
|Скотт Дарлинг
|Кэм Уорд 58:15 (К. Уорд 59:58)
|1-й период
|08:31
|Никлас Яльмарссон
|12:13
|Джонатан Тэйвз (Мар. Хосса, В. Хиностроза)
|13:51
|Артем Анисимов
|2-й период
|Джей Макклемент
|22:48
|30:55
|Артем Анисимов
|Дерек Райан
|33:12
|33:29
|Артемий Панарин (П. Кейн, Д. Кит)
|Виктор Раск (Т. Рэтти, Дж. Скиннер)
|39:55
|3-й период
|Джейкоб Славин
|59:58
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|С. Дарлинг (Чикаго Блэкхокс), Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), А. Панарин (Чикаго Блэкхокс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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