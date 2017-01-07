Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28352071/
7 января 2017, 12:05 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Шайба Панарина принесла «Чикаго» победу над «Каролиной»

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Российский форвард «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин принес своей команде победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард Чикаго Блэкхокс Артемий Панарин принес своей команде победу над Каролиной Харрикейнз в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в пятницу в Чикаго, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. Счет в матче открыл Джонатан Тэйвз на 13-й минуте, а на 34-й минуте преимущество «ястребов» удвоил Панарин, который в итоге был признан третьей звездой матча. Гости отыграли одну шайбу усилиями Виктора Раска на 60-й минуте.

«Ванкувер Кэнакс» на своем льду обыграл «Калгари Флэймз» со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1), а российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин поучаствовал в четвертой голевой атаке, отметившись результативной передачей.

«Нэшвилл Предаторз» в гостях уступил «Флориде Пантерз» со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). В составе «хищников» дебютировал российский нападающий Владислав Каменев, который был выбран под общим 42-м номером на драфте-2014.

Результаты других матчей дня:

«Нью-Джерси Девилз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 2:4 (0:4, 0:0, 2:0),

«Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0),

«Анахайм Дакс» — «Аризона Койотис» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

7.01.2017 04:30 Регулярный чемпионат United Center
Чикаго Блэкхокс 2:1 Каролина Харрикейнз
(1:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Билл Питерс
Вратари
Скотт Дарлинг Кэм Уорд 58:15 (К. Уорд 59:58)
1-й период
08:31 Никлас Яльмарссон
12:13 Джонатан Тэйвз (Мар. Хосса, В. Хиностроза)
13:51 Артем Анисимов
2-й период
Джей Макклемент 22:48
30:55 Артем Анисимов
Дерек Райан 33:12
33:29 Артемий Панарин (П. Кейн, Д. Кит)
Виктор Раск (Т. Рэтти, Дж. Скиннер) 39:55
3-й период
Джейкоб Славин 59:58
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
С. Дарлинг (Чикаго Блэкхокс), Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), А. Панарин (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Каролина Харрикейнз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года