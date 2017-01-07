Шайба Панарина принесла «Чикаго» победу над «Каролиной»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в пятницу в Чикаго, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев. Счет в матче открыл Джонатан Тэйвз на 13-й минуте, а на 34-й минуте преимущество «ястребов» удвоил Панарин, который в итоге был признан третьей звездой матча. Гости отыграли одну шайбу усилиями Виктора Раска на 60-й минуте.

«Ванкувер Кэнакс» на своем льду обыграл «Калгари Флэймз» со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1), а российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин поучаствовал в четвертой голевой атаке, отметившись результативной передачей.

«Нэшвилл Предаторз» в гостях уступил «Флориде Пантерз» со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). В составе «хищников» дебютировал российский нападающий Владислав Каменев, который был выбран под общим 42-м номером на драфте-2014.

Результаты других матчей дня:

«Нью-Джерси Девилз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 2:4 (0:4, 0:0, 2:0),

«Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0),

«Анахайм Дакс» — «Аризона Койотис» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).