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7 января 2017, 12:11 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

НХЛ рассматривает возможность проведения матчей регулярного чемпионата в Китае

МОСКВА, 7 янв — Р-Спорт. Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает возможность проведения матчей регулярного чемпионата в Китае, об этом заявил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

Национальная хоккейная лига (<span class=error>НХЛ</span>) рассматривает возможность проведения матчей регулярного чемпионата в Китае об этом заявил заместитель комиссионера лиги Билл <span class=error>Дэйли</span>. Увеличить
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Позже в январе у Дэйли запланирован визит в Китай, где он надеется получить представление о степени целесообразности такого варианта.

«Вероятно, сначала речь пойдет о предсезонных играх, а затем потенциально возможно проведение игр регулярного чемпионата. Мы работаем над возможностью потенциально начать реализацию этого плана уже в следующем году, и после визита в Китай мы будем знать намного больше о том, насколько это осуществимо», — сказал Дэйли, которого цитирует sports.yahoo.com.

В настоящее время в Китае проводятся матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одним из участников турнира является пекинский «Куньлунь».
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