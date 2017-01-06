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6 января 2017, 21:27 | Хоккей: НХЛ | «Газета.Ру»

Российский вратарь «Бостона» Худобин отправлен в фарм-клуб

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отправлен в фарм-клуб из АХЛ «Провиденс Брюинз», передает пресс-служба команды.

Российский вратарь Бостона Антон <span class=error>Худобин</span> отправлен в <nobr>фарм-клуб</nobr> из <span class=error>АХЛ</span> <span class=error>Провиденс</span> <span class=error>Брюинз</span> передает <nobr>пресс-служба</nobr> команды. Увеличить
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Ранее 30-летний голкипер был выставлен на драфт отказов, но ни один из коллективов НХЛ не заключил с ним контракт.

За «Бостон» Худобин выступает с 2016 года, в текущем сезоне он провел лишь семь встреч за клуб.

Бостон Брюинз
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