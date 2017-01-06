Российский вратарь «Бостона» Худобин отправлен в фарм-клуб

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Ранее 30-летний голкипер был выставлен на драфт отказов, но ни один из коллективов НХЛ не заключил с ним контракт.

За «Бостон» Худобин выступает с 2016 года, в текущем сезоне он провел лишь семь встреч за клуб.