Нападающий «Монреаля» Галлахер выбыл на два месяца из-за перелома руки

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Галлахер перенёс операцию на сломанной руке, восстановление займёт как минимум восемь недель.



24-летний нападающий получил травму в матче с «Даллас Старз», когда шайба после броска Ши Уэбера попала ему в руку. В текущем сезоне он провёл 39 матчей, в которых набрал 18 (6+12) очков.