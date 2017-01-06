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6 января 2017, 21:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Монреаля» Галлахер выбыл на два месяца из-за перелома руки

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер пропустит не менее двух месяцев из-за травмы.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Галлахер перенёс операцию на сломанной руке, восстановление займёт как минимум восемь недель.

24-летний нападающий получил травму в матче с «Даллас Старз», когда шайба после броска Ши Уэбера попала ему в руку. В текущем сезоне он провёл 39 матчей, в которых набрал 18 (6+12) очков.

Монреаль Канадиенс
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