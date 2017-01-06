Ни один клуб НХЛ не забрал уроженца Усть-Каменогорска с драфта отказов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ни одна команда НХЛ не заинтересовалась россиянином. Вратарь отправлен в «Провиденс», являющегося фарм-клубом «Бостона». Для Худобина этот драфт отказов — второй в карьере. В 2015 году от его услуг таким образом отказался «Анахайм Дакс».

В обратном направлении последовал Зэн Маикнтайр. Игрок «Провиденса» был признан лучшим вратарем декабря в АХЛ.

В текущем сезоне Худобин провел семь матчей в НХЛ, в которых пропустил 23 шайбы. Ранее в этой лиге он играл за «Минессоту», «Анахайм Дакс» и «Каролину».