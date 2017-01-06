Ни один клуб НХЛ не забрал уроженца Усть-Каменогорска с драфта отказов
Вратарь «Бостона» Антон Худобин прошел процедуру драфта отказов, сообщает официальный сайт клуба.
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Ни одна команда НХЛ не заинтересовалась россиянином. Вратарь отправлен в «Провиденс», являющегося
В обратном направлении последовал Зэн Маикнтайр. Игрок «Провиденса» был признан лучшим вратарем декабря в АХЛ.
В текущем сезоне Худобин провел семь матчей в НХЛ, в которых пропустил 23 шайбы. Ранее в этой лиге он играл за «Минессоту», «Анахайм Дакс» и «Каролину».
Отметим, что 29-летний Худобин родился и начал заниматься хоккеем в
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