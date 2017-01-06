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6 января 2017, 20:57 | Хоккей: НХЛ | Vesti.kz

Ни один клуб НХЛ не забрал уроженца Усть-Каменогорска с драфта отказов

Вратарь «Бостона» Антон Худобин прошел процедуру драфта отказов, сообщает официальный сайт клуба.

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Ни одна команда НХЛ не заинтересовалась россиянином. Вратарь отправлен в «Провиденс», являющегося фарм-клубом «Бостона». Для Худобина этот драфт отказов — второй в карьере. В 2015 году от его услуг таким образом отказался «Анахайм Дакс».

В обратном направлении последовал Зэн Маикнтайр. Игрок «Провиденса» был признан лучшим вратарем декабря в АХЛ.

В текущем сезоне Худобин провел семь матчей в НХЛ, в которых пропустил 23 шайбы. Ранее в этой лиге он играл за «Минессоту», «Анахайм Дакс» и «Каролину».

Отметим, что 29-летний Худобин родился и начал заниматься хоккеем в Усть-Каменогорске. В 13 лет он вместе со своей командой продолжил хоккейное образование в российском Магнитогорске, где его наставником был Андрей Шаянов, позже работавший в «Барысе». На уровне сборных Худобин играет за Россию.

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