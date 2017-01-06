«Вашингтон» не позволил «Коламбусу» одержать 17-ю победу подряд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:0.

С 26 ноября 2016 года не проигрывал «Коламбус», добравшийся до второй в истории НХЛ по продолжительности победной серии. После 16-ти викторий кряду команде Джона Тортореллы оставалось выиграть один раз, чтобы повторить лучшее достижение в истории лиги, установленное «Питтсбург Пингвинз» в марте-апреле 1993 года.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 14, 6.01.2017, 3:00 5:0 Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джэкетс

Однако «Вашингтон» и его голкипер Брэйден Холтби стали камнем преткновения для «Блю Джекетс», ни один из 29-ти бросков в створ которых так и не оказался результативным. Этот шатаут стал для Холтби четвертым в нынешнем сезоне.

А вот Сергей Бобровский, буквально на своих плечах тащивший «голубых мундиров» к победам в некоторых матчах на протяжении их удачной серии, на этот раз в актив игру занести себе не может.

Бобровский отразил только 18 из 23 выстрелов по своим воротам, и когда Джастин Уильямс с передачи Евгения Кузнецова в пятый раз за матч зажег красный свет за гостевыми воротами в начале третьего периода, место на последнем рубеже «Коламбуса» занял Кертис МакИллени.

Он отразил еще четыре броска по своим воротам, и встреча так и завершилась со счетом 5:0 в пользу «Кэпиталз», имеющих в последних 11-ти матчах на родном льду баланс 7−2−2.

Кузнецов завершил встречу с двумя голевыми передачам, а Александр Овечкин записал на свой счет один результативный пас и теперь находится в четырех баллах от того, чтобы стать 37-м в истории лиги хоккеистом, который набрал 1000 очков в составе одной команды в регулярных чемпионатах.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 14, 6.01.2017, 4:30 4:3 ОТ Чикаго Блэкхокс Баффало Сэйбрз

«Чикаго Блэкхоукс» — «Баффало Сэйбрз» — 4:3 ОТ.

К матчу с одним из самых удобных для себя соперников в лиге «Чикаго» подошел при серии из двух поражений подряд и 1−4−1 в последних шести встречах. При этом против «Баффало» «Блэкхоукс» выиграли девять последних поединков.

Десятая виктория кряду в этом «междусобойчике» досталась «черным ястребам» с большим трудом. Команда Джоэла Кенневилля уступала по ходу матча трижды, будучи вынужденной отыгрываться в каждом из периодов.

Если в первой 20-минутке эквалайзер записал на свой счет защитник Райан Хартман, то во втором и третьем периодах паритет восстанавливал российский форвард Артем Анисимов, доведший свой снайперский счет сезона до отметки в 18 шайб.

Артемий Панарин участия в голах партнера по клубу, сборной и звену в качестве ассистента не принимал, но закончил встречу в итоге с показателем полезности +2.

Победную шайбу в овертайме провел лидер «черных ястребов» и третий форвард звена Анисимова Патрик Кэйн, который до того оба раза ассистировал Артему, причем одна из его передач стала для американского нападающего 400-й в карьере.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 14, 6.01.2017, 4:00 2:4 Сент-Луис Блюз Каролина Харрикейнз

«Сент-Луис Блюз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:4.

Без очередной шайбы Владимира Тарасенко не обошлась очередная игра его «Сент-Луиса». Сибирский нападающий во втором периоде реализовал большинство и вывел «Блюз» вперед в счете — 2:1.

Этот гол стал для Владимира 19-м в сезоне и третьим в двух последних поединках. Однако его команде вновь не удалось одержать вторую победу подряд.

«Блюзменов» в этом сезоне лихорадит и последний раз они выигрывали две встречи подряд 17 игр назад, а двух подряд побед в основное время у команды не было уже 21 игру.

Вот и на этот раз команда Кена Хичкока не удержала перевес и, пропустив от Джеффа Макклемента, Джеффа Скиннера и Дерека Райана, потерпела 14-е в сезоне фиаско в основное время.

Другие матчи.

«Бостон Брюинз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:6

«Лос-Анджелес Кингз» — «Детройт Ред Уингз» — 0:4

«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 4:5.

Лишь одной передачи не хватило форварду «Эдмонтона» Патрику Маруну до «Хет-трика Горди Хоу», включающем в себя гол, пас и драку. Впрочем, нападающий оформил обычный хет-трик, трижды поразив ворота «Бостона» и обеспечив своей команде победу. Ну, а подрался Марун не с кем-нибудь, а с самим двухметровым капитаном «Брюинз» Здено Харой.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 14, 6.01.2017, 3:30 1:6 Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз

Вряд ли российские хоккеисты «Тампа-Бэй» могут занести себе в актив встречу с «Нэшвиллом». Если Никита Кучеров еще смотрелся прилично, завершив игру без очков и с нейтральным показателем полезности, но защитник Никита Нестеров закончил матч с показателем -3, а форвард Владислав Наместников с еще более печальными -4. Голкипер Андрей Василевский отразил лишь 13 из 18-ти бросков по своим воротам, также превратившись в антигероя встречи.