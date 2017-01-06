Молодежная сборная США после победы на ЧМ признана первой звездой дня в НХЛ

В четверг сборная США в финале молодежного чемпионата мира победила в серии буллитов команду Канады со счетом 5:4.

Второй звездой дня стал нападающий «Эдмонтона» Патрик Марун, который в матче с «Бостоном» (4:3) впервые в карьере в НХЛ забросил три шайбы в одной игре.