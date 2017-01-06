Молодежная сборная США после победы на ЧМ признана первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Победитель молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 года сборная США признана первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
В четверг сборная США в финале молодежного чемпионата мира победила в серии буллитов команду Канады со счетом 5:4.
Второй звездой дня стал нападающий «Эдмонтона» Патрик Марун, который в матче с «Бостоном» (4:3) впервые в карьере в НХЛ забросил три шайбы в одной игре.
Третьей звездой дня признан форвард «Нэшвилла» Колтон Сиссонс, в матче с «Тампой Бэй» (6:1) сделавший первый