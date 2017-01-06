Дубль Анисимова помог «Чикаго» победить «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Два гола российского форварда Артема Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Райан Хартман (17-я минута), Анисимов (39, 58), для которого эти голы стали 17-м и 18-м в сезоне, и Патрик Кейн (61). У «Баффало» отличились Маркус Фолиньо (8), Кайл Окпосо (39) и Джек Айкел (42). Анисимов стал первой звездой матча.
«Сент-Луис» дома потерпел поражение от «Каролины» — 2:4. Нападающий хозяев Владимир Тарасенко забросил 19-ю шайбу в сезоне и был признан третьей звездой встречи.
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