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6 января 2017, 12:46 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Вашингтон» разгромил «Коламбус» в матче НХЛ, Кузнецов отметился двумя передачами

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромили «Коламбус Блю Джекетс», прервав их 16-матчевую победную серию.

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Голами в составе победителей отметились Дэниел Уинник (на 6-й минуте), Джон Карлсон (12), Нэйт Шмидт (28), Андре Бураковски (37) и Джастин Уильямс (46). Российский форвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами, на счету Александра Овечкина один голевой пас.

В другом матче дня «Эдмонтон» на выезде одолел «Бостон» со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Американский форвард «Эдмонтона» Патрик Марун сделал хет-трик.

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