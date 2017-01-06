«Вашингтон» разгромил «Коламбус» в матче НХЛ, Кузнецов отметился двумя передачами

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0). Голами в составе победителей отметились Дэниел Уинник (на 6-й минуте), Джон Карлсон (12), Нэйт Шмидт (28), Андре Бураковски (37) и Джастин Уильямс (46). Российский форвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами, на счету Александра Овечкина один голевой пас.

В другом матче дня «Эдмонтон» на выезде одолел «Бостон» со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Американский форвард «Эдмонтона» Патрик Марун сделал хет-трик.