НХЛ оштрафовала Евгения Кузнецова на $ 2000 за симуляцию

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.



Правило 64 направлено на то, чтобы привлечь внимание и более строго наказывать игроков (и команды), которые неоднократно симулируют нарушение правил в расчёте на то, что соперник получит удаление. Штрафы накладываются на игроков и главных тренеров в соответствии со специальной шкалой.



Прецеденты определяются оперативным департаментом НХЛ, который отслеживает все матчи, ведёт учёт всех удалений за симуляцию, и всех игровых моментов, которые не повлекли за собой наказания, но, с точки зрения департамента, заслуживают такового. Прецедент определяется департаментом в случае, если после внутреннего разбирательства его сотрудники убедились, что хоккеист заслуживает санкций.

Кузнецову было выписано первое предупреждение за эпизод, произошедший 20 октября в матче с «Флоридой Пантерз». Второй прецедент, за который игроку был автоматически выписан штраф в $ 2000, произошёл во втором периоде встречи с «Нью-Джерси Дэвилз». Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.