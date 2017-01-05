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5 января 2017, 21:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

НХЛ оштрафовала Евгения Кузнецова на $ 2000 за симуляцию

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оштрафован на $ 2000 в качестве дополнительного наказания согласно правилу НХЛ номер 64 (нырок/симуляция).

Нападающий Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Евгений Кузнецов оштрафован на 2000 в качестве дополнительного наказания согласно правилу <span class=error>НХЛ</span> номер 64 (нырок/симуляция). Увеличить
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Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Правило 64 направлено на то, чтобы привлечь внимание и более строго наказывать игроков (и команды), которые неоднократно симулируют нарушение правил в расчёте на то, что соперник получит удаление. Штрафы накладываются на игроков и главных тренеров в соответствии со специальной шкалой.

Прецеденты определяются оперативным департаментом НХЛ, который отслеживает все матчи, ведёт учёт всех удалений за симуляцию, и всех игровых моментов, которые не повлекли за собой наказания, но, с точки зрения департамента, заслуживают такового. Прецедент определяется департаментом в случае, если после внутреннего разбирательства его сотрудники убедились, что хоккеист заслуживает санкций.
Кузнецову было выписано первое предупреждение за эпизод, произошедший 20 октября в матче с «Флоридой Пантерз». Второй прецедент, за который игроку был автоматически выписан штраф в $ 2000, произошёл во втором периоде встречи с «Нью-Джерси Дэвилз». Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

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