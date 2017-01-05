«Сохранение Ганзала — это вариант, но может быть совершен и обмен. На данный момент пока не могу сказать, что получал серьезное предложение по его обмену.



Еще многое может произойти. Мы знаем позицию игрока, он знает нашу позицию. Если бы у нас была возможность что-то сделать, это не заняло бы много времени. Мы продолжаем собирать информацию и работать», — цитирует Чайку Arizona Sports.