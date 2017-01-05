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5 января 2017, 15:24 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Генменеджер «Аризоны»: Сохранение Ганзала — вариант, но можем и обменять его

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка поделился мнением о ситуации с возможным обменом форварда Мартина Ганзала.

«Сохранение Ганзала — это вариант, но может быть совершен и обмен. На данный момент пока не могу сказать, что получал серьезное предложение по его обмену.

Еще многое может произойти. Мы знаем позицию игрока, он знает нашу позицию. Если бы у нас была возможность что-то сделать, это не заняло бы много времени. Мы продолжаем собирать информацию и работать», — цитирует Чайку Arizona Sports.

Аризона Койотс
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