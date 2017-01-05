Генменеджер «Аризоны»: Сохранение Ганзала — вариант, но можем и обменять его
Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка поделился мнением о ситуации с возможным обменом форварда Мартина Ганзала.
«Сохранение Ганзала — это вариант, но может быть совершен и обмен. На данный момент пока не могу сказать, что получал серьезное предложение по его обмену.
Еще многое может произойти. Мы знаем позицию игрока, он знает нашу позицию. Если бы у нас была возможность
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