Радулов: что ни гол, то шедевр

ОВЕРТАЙМ

«Монреаль» в пятом матче подряд доигрался до овертайма, хотя «Даллас» приложил все усилия, чтобы уступить в основное время. «Хабс», накануне перебодавшие «Нэшвилл», как оказалось, имели в запасе много сил — скорости в матче были как раз такие, в которых «Даллас» чувствует себя достаточно уютно. И все же «Старз» не могли перевести в качество огромное количество атак с ходу, которыми они разрывали зону «Монреаля». Если с обороной «Далласа» давно все понятно, то «Монреаль» по необъяснимым причинам втянулся в быстрый комбинационный хоккей, оставляя перед воротами Монтойи проходной двор.

Команды изощрялись на радость техасской публике, забыв про среднюю зону и форчек. Несмотря на огромное количество хитов, ни «Даллас», ни «Монреаль» не устраивали возню по бортам, не затягивали игру и не пытались выцепить шайбу в углах. Будь в их горизонтальных передачах и обводках чуть меньше брака, заброшенных шайб было еще больше, но даже учитывая, что хоккеисты порой сами не справлялись со своими скоростями, опасные моменты возникали перед Лехтоненом и Монтойей в каждой смене. Контратаки с подставлениями и замыканиями в пустой угол, обстрел штанг и перекладин, выходы «один в ноль» — скучно не было, пусть ценой этому и была отвратительная игра в обороне.

Во втором периоде «Даллас» серьезно поддавил гостей и, казалось, «Монреалю» нужно будет приложить огромные усилия, чтобы продолжить свою результативную серию. Но «Старз гостеприимно отдали победу, дважды подряд схлопотав абсолютно глупые удаления. «Монреалю» только это и нужно было — менее чем за две минуты он сравнял счет и вышел вперед. Девятую шайбу в сезоне забросил Радулов, обокрав сначала Русселя, затем не заметив Хэмьюса и Линделла и наконец положив с неудобной руки один из самых красивых голов недели.

Радулов во время матча успел выйти с пятью или шестью разными форвардами в звене, и со всеми у него получалось обострять игру — он был заметен практически в каждой смене и удивительно, что ограничился лишь одной шайбой. Хорош был и капитан «Хабс» Пачиоретти, оформивший дубль. В отличие от «Далласа», где в связи с травмой Джейми Бенна на плаву держатся полтора звена, у «Монреаля» есть полноценный топ-9, где нет статистов. Разумеется, звезда уровня Сегина при помощи Клингберга может вытащить на себе любой конкретный матч, но точно так же «Старз» могут отдать уже выигранную встречу, что и делают с завидным постоянством.

КЛАСС

Встреча между «Рейнджерс» и «Филадельфией» была полной противоположностью карнавалу, устроенному в Далласе. Все самые интересные события матча были сосредоточены в последние десять минут, но даже при счете 0:0 или 1:0 команды показывали отличный боевой хоккей. Команды не пытались плести кружева, не выстраивали комбинации с бросками в касание — это была стереотипная игра, чем-то похожая на матч плей-офф, с обилием силовой борьбы и с максимальным упрощением в атаке. Эдакий «подлов — побег», но в исполнении мощных «Рейнджерс» и огрызающихся «Флайерз» это выглядело едва ли не красивее, чем град атак в матче «Далласа» и «Монреаля».

Если бы не ставший историческим прогресс «Коламбуса», приз лучшему тренеру сезона вполне мог получить Ален Виньо. С минимальными изменениями в составе он наконец ушел от унылого хоккея, где основной задачей было не мешать Лундквисту. Теперь «Рейнджерс» действительно впечатляют игрой, походя даже не на Восточную, а на Западную команду с их мясорубкой в плей-офф с первого раунда. Несмотря на отсутствие из-за жутких травм Нэша и Зибанежада, нападение «Синерубашечников» все еще выглядит довольно глубоким. Нельзя не отметить, насколько удачно в состав вписался Джимми Веси — из всей поросли NCAA, перешедшей в этом сезоне в НХЛ, он, безусловно, показывает наиболее зрелый хоккей.

Команда Виньо напоминает пружину — в отличие от тягомотины предыдущих лет, сейчас «Рейнджерс» очень быстро действуют на подборе и «разжимаются» в атаке, точно так же всей пятеркой работая и в своей зоне. Даже уступая сопернику по броскам, они реализуют максимум своих моментов, не растрачивая силы впустую. Показателен дубль Кевина Хэйса — подбор шайбы около борта кем-то из партнеров, быстрый пас, шикарный бросок — гол.

ДРАФТ ОТКАЗОВ

«Бостон» выставил Антона Худобина на драфт отказов. Несмотря на невзрачную игру россиянина в большую часть его карьеры за океаном, спрос на него в России будет все равно. Голкипер с российским паспортом пригодится нескольким клубам КХЛ, среди которых есть команды с приставкой топ. В этом году игра у Худобина не клеится точно так же, как и в предыдущие: восемь матчей, одна победа, коэффициент надежности 3,06 — если это вообще можно назвать надежностью. Кажется, что многолетнее турне Антона по Северной Америке в целом и по НХЛ в частности, включавшее в себя остановки Миннесота — Бостон — Каролина — Анахайм — Бостон, подошло к концу. Если бы не одно «но».

Это не первая, не вторая и даже не десятая ситуация для Худобина, когда он оказывается не нужен той или другой команде. Когда его после шести матчей за «Миннесоту» обменяли в «Бостон», где в тот момент была бронебойная парочка Томас — Раск, он не сдался и безропотно играл в АХЛ. До этого Антон вообще дважды спускался в Лиге Восточного побережья, где закиснуть — самое милое дело, однако Худобин не опустил рук и тогда. Даже когда «Каролина», подписавшая с ним новый контракт после удачного сезона, потом все равно вновь предпочла родного сердцу Кэма Уорда, Антон остался в Северной Америке, хотя его продолжали звать на родину. Худобину уже 30, и он играет за океаном в общей сложности десять лет. И можно быть уверенными: Антон вернется домой, только если вариантов действительно больше не будет никаких. И даже в этом случае он будет заслуживать только уважение.

ЦИФРЫ

Нападающий «Флориды» и всего мира Яромир Ягр вышел на чистое пятое место в истории лиги по голевым передачам, набрав очко в матче против «Виннипега».

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне набрал 2 (1+1) очка во встрече против «Пантерз» и вновь вышел в лидеры гонки бомбардиров (21+15) среди новичков, снова обойдя Остона Мэттьюса. Также он поднялся на второе место в снайперской гонке чемпионата — впереди только Кросби.

«Ванкувер» поднимается со дна — одержав победу над «Аризоной» (3:0), он продлил беспроигрышную серию до пяти матчей.

Капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти стал первым игроком «Канадиенс», забрасывавшим в овертаймах два дня подряд, с сезона-1983/84, когда в лиге вновь появилось дополнительное время. Пачиоретти отличился в овертайме восьмой раз в карьере, став единоличным лидером «Монреаля» за всю историю клуба.