Форвард сборной США U20 Терри признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Форвард «Монреаля» забрасывает шайбы не так часто, как ассистирует партнерам, но если уж Радулову удается забить гол, то он непременно становится кандидатом на попадание в хит-парады лучших моментов недели или даже месяца. «СЭ» представляет обзор главных событиях игрового дня за океаном.