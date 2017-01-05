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5 января 2017, 13:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Аризона» проиграла восьмой матч кряду, уступив «Ванкуверу»

«Ванкувер Кэнакс» добыл убедительную победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе «Кэнакс» отличились Свен Берчи (10-я минута), Брендон Саттер (47) и Бо Хорват (54). Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин провёл на льду 16 минут. Голкипер «Кэнакс» Райан Миллер отразил 22 броска по своим воротам, оформив шат-аут.

«Ванкувер» продлил свою победную серию до пяти матчей. «Аризона» проиграла восьмую встречу кряду.

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