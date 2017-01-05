«Аризона» проиграла восьмой матч кряду, уступив «Ванкуверу»
«Ванкувер Кэнакс» добыл убедительную победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча прошла на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В составе «Кэнакс» отличились Свен Берчи (10-я минута), Брендон Саттер (47) и Бо Хорват (54). Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин провёл на льду 16 минут. Голкипер «Кэнакс» Райан Миллер отразил 22 броска по своим воротам, оформив
«Ванкувер» продлил свою победную серию до пяти матчей. «Аризона» проиграла восьмую встречу кряду.
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