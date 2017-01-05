«Колорадо» потерпел пятое поражение подряд, проиграв «Калгари»

Встреча на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



За «Флэймз» отличились Крис Верстиг (16-я минута), Микаэль Баклунд (38), Алекс Чиассон (54) и Джонни Годро (55). Шайбу престижа за «Эвеланш» забросил Патрик Виркиох (59).



Защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 21 минуту, его коллега по амплуа Фёдор Тютин — 19. Нападающий Михаил Григоренко отыграл 15 минут.



Это поражение стало для «Колорадо» 5-м подряд и 10-м за последние 11 игр.