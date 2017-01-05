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5 января 2017, 13:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Колорадо» потерпел пятое поражение подряд, проиграв «Калгари»

«Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ уверенно переиграл «Колорадо Эвеланш».

Встреча на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

За «Флэймз» отличились Крис Верстиг (16-я минута), Микаэль Баклунд (38), Алекс Чиассон (54) и Джонни Годро (55). Шайбу престижа за «Эвеланш» забросил Патрик Виркиох (59).

Защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 21 минуту, его коллега по амплуа Фёдор Тютин — 19. Нападающий Михаил Григоренко отыграл 15 минут.

Это поражение стало для «Колорадо» 5-м подряд и 10-м за последние 11 игр.

Колорадо Эвеланш
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