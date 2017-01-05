Гол Радулова помог «Монреалю» обыграть «Даллас» в матче НХЛ

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Радулов забил второй гол своей команды, отличившись на 43-й минуте матча. Также у «Монреаля» шайбы забросили Натан Болье (11-я минута) и дважды Макс Пачиоретти (45, 61). В составе «Далласа» отличились Тайлер Сегин (15), Джон Клингберг (33) и Эса Линделл (58).

Россиянин провел на площадке 20 минут и 46 секунд, успев также нанести пять бросков по воротам «Далласа» и дважды заблокировать броски соперников. Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин результативными действиями не отметился, за 23 минуты на площадке на его счету два броска и один силовой прием.

«Монреаль» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 54 очка в 39 матчах. «Даллас» опустился на 11-ю строчку в турнирной таблице на Западе, имея в активе 40 очков после 39 игр. В следующем матче 7 января «Монреаль» в гостях встретится с «Торонто», в тот же день «Даллас» на выезде сыграет против «Сент-Луиса».

В параллельном матче «Филадельфия» на своей площадке проиграла клубу «Нью-Йорк Рйенджерс» со счетом 2:5.