«Филадельфия» потерпела 5-е поражение подряд, уступив «Рейнджерс»

Встреча прошла в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей.



В составе «рейнджеров» по дублю оформили Кевин Хейз (23-я и 55-я минуты) и Михаэль Грабнер (52, 58), ещё один гол забил Крис Крайдер (46). За «лётчиков» дублем отличился Якуб Ворачек (53, 58).



Это поражение стало для «Филадельфии» пятым подряд. «Рейнджерс» одержали четвёртую победу в пяти последних играх.