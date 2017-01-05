«Филадельфия» потерпела 5-е поражение подряд, уступив «Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс» добыл убедительную победу над «Филадельфией Флайерз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча прошла в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и закончилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе «рейнджеров» по дублю оформили Кевин Хейз (23-я и 55-я минуты) и Михаэль Грабнер (52, 58), ещё один гол забил Крис Крайдер (46). За «лётчиков» дублем отличился Якуб Ворачек (53, 58).
Это поражение стало для «Филадельфии» пятым подряд. «Рейнджерс» одержали четвёртую победу в пяти последних играх.
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