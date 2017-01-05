Ягр вышел на пятое место в списке лучших ассистентов за всю историю НХЛ

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В домашнем матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (1:4) 44-летний форвард сделал результативную передачу на Грега Маккегга, которая стала для него 1136-й в 1668 играх в регулярных чемпионатах НХЛ. Чех обошел канадца Пола Коффи, на счету которого 1135 голевых передач в 1409 матчах. Первое место занимает Уэйн Гретцки, на счету которого 1963 передачи очков.

В составе «Виннипега» в матче с «Флоридой» отличились Шон Маттиас (26-я минута), Патрик Лайне (28), Николай Элерс (43) и Марк Шайфеле (53).

В НХЛ Ягр дебютировал в 1990 году в клубе «Питтсбург», за который провел в общей сложности 11 сезонов и дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). Ягр также выступал за «Вашингтон», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон» и «Нью-Джерси».