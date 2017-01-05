«Виннипег» уверенно разобрался с «Флоридой»

Встреча состоялась в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



В составе победителей отличились Шон Мэттьяс (26-я минута), Патрик Лайне (28), Николай Элерс (43) и Марк Шайфли (53). Шайбу престижа за проигравших забросил Грегг Маккигг (39).



Это поражение стало для «Флориды» пятым в последних шести матчах.