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5 января 2017, 12:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Виннипег» уверенно разобрался с «Флоридой»

«Виннипег Джетс» в гостях уверенно обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата.

Встреча состоялась в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе и закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Шон Мэттьяс (26-я минута), Патрик Лайне (28), Николай Элерс (43) и Марк Шайфли (53). Шайбу престижа за проигравших забросил Грегг Маккигг (39).

Это поражение стало для «Флориды» пятым в последних шести матчах.

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