Кросби: от суперассистента к суперснайперу

100 ОЧКОВ ЗА ГОД

Едва ли кого-то можно удивить тем, что Сидни Кросби в очередной раз претендует на звание самого ценного игрока сезона. Разве только тех, кто год назад говорил о закате его карьеры, попутно предлагая лишить Сида капитанской нашивки и перевести в третье или даже четвертое звено «Питтсбурга». Сейчас в это трудно поверить, но всего год назад подобное обсуждали всерьез.

В ответ капитан «Пингвинов» сделал 2016-й годом Сидни Кросби. Он стал единственным игроком лиги, набравшим 100 очков за календарный год, завоевал два звания самого ценного игрока (плей-офф НХЛ и Кубка мира), добавил в копилку трофеев второй Кубок Стэнли и, пожалуй, единственное, чего там недоставало, — Кубок мира. И что бы там ни было год назад, подобным достижениям опять никто не удивляется: это же Кросби. Как и тому, что он снова борется за первое место в споре бомбардиров.

Если что и удивляет, так это первое место Сида в списке лучших снайперов с отрывом в шесть шайб. Хотя капитан «Питтсбурга» в сезоне-2010/11 уже завоевывал приз Мориса Ришара (правда, разделив его со Стивеном Стэмкосом), мы привыкли считать Кросби в первую очередь выдающимся ассистентом, но не снайпером. Ни в одном из 11 предыдущих сезонов число его голов не превышало количества результативных передач. Сейчас голов на 10 больше. Он уже побил личный рекорд скорострельности, забросив 20 шайб в 22 встречах (до этого ему требовалось минимум 27), и всерьез претендует на то, чтобы забросить не менее 50, а при сохранении текущего ритма — 60 шайб за сезон. Кое-кто даже заговорил о новой серии «50 за 50».

При этом в игровой статистике Кросби на первый взгляд нет ничего удивительного. Сид немного чаще бросает — 3,5 броска за игру (на 0,18 больше, чем в среднем за карьеру), и делает это с чуть меньшей дистанции — 6,87 метра (на 0,7 меньше, чем обычно). Все это, конечно, должно было положительно сказаться на результативности, но не настолько.

КРОСБИ ВЕЗЕТ?

Очевидно, дело не в том, сколько и откуда Кросби бросает. Дело в том, как он это делает. Во-первых, он стал значительно чаще подправлять броски партнеров, играя на «пятачке». Если в среднем за карьеру лишь 7,3 процента от их числа были подставлениями клюшки, то в этом году их почти в два раза больше — 14 процентов. Причем почти 70 процентов подправленных им шайб залетели в сетку, в то время как средний показатель по лиге — всего 47,5.

Но что действительно поражает, так это общий процент реализации бросков — 23,2 (а пару недель назад он составлял и вовсе 26,9). Это не просто в полтора раза больше обычного показателя Кросби (14,8) — это четвертый результат среди игроков, забросивших в этом сезоне хотя бы пять шайб (первое с отрывом в 2,2% сейчас занимает Артем Анисимов). А среди хоккеистов, совершивших не менее ста бросков, Кросби и вовсе лидирует, причем с огромным отрывом от ближайшего преследователя — Патрика Лайне, процент реализации бросков которого — 18,6%.

Показатель действительно выдающийся, и именно это, к сожалению для поклонников Сида, позволяет усомниться в продолжительности его снайперской серии — они редко бывают настолько длинными. За последние десять лет никому из снайперов, забивавших за сезон хотя бы 30 голов, не удавалось удержаться на уровне выше 20,8%. А средний показатель по лиге в прошлом году — всего 8,9%.

Проще говоря, можно сказать, что Кросби везет. В том, что огромный процент его бросков достигает цели. В том, что его подправления точны. Или в том, что он попадает по крутящимся в воздухе шайбам, как заправский бейсболист, словно специально тренируется бить клюшкой по летящим мишеням (что, в общем-то, не исключено).

Важность везения не отрицает и сам Сид: «Такое случается не в каждом… я бы даже не сказал матче, я бы сказал году… — говорит он в интервью официальному сайту НХЛ об одной из своих последних шайб. — Подобные шайбы залетают не так часто. Иногда они попадают в ворота. Иногда нет. Иногда их останавливают. Иногда шайба попадает куда-то и отлетает в сторону. Иногда она отлетает в сетку».

ПОДЕЛИТЬСЯ РОЛЬЮ АССИСТЕНТА

И вправду, шайбы Кросби в этом году часто отлетают в сетку. Да, можно сказать, что ему везет. А можно усмотреть в этом тренерские решения. К примеру, в том, что раньше при игре «5 на 4» Сид был практически привязан к хэш-марку (линии около точки вбрасывания), а сейчас получил значительно больше свободы для игры на «пятачке». Или в том, что Фил Кессел в этом сезоне записал на свой счет рекордные 26 передач в 38 матчах. Ведь к Кросби-ассистенту все давно привыкли. Так почему бы не удивить соперников, отдав эту роль кому-то другому?

А может быть, после завоевания второго Кубка Стэнли и Кубка мира Сид просто поймал кураж. Ведь прошлый рекордный по голевой результативности сезон Кросби случился как раз после того, как он в 2010 году завоевал первый чемпионский титул НХЛ и звание олимпийского чемпиона. Тогда он забросил 32 шайбы в 41 матче и при сохранении ритма должен был закончить чемпионат с 64 голами, но последствия сотрясения досрочно завершили его сезон. В том году он установил личный рекорд по количеству удачных бросков — 19,9%.

Сейчас Сид еще уверенней. Сейчас у него два звания олимпийского чемпиона, два Кубка Стэнли и Кубок мира. Сейчас лучшее время бить собственные рекорды. И, может быть, человек, завоевавший в мире хоккея абсолютно все, просто хочет выиграть приз Мориса Ришара и уже не делить его ни с кем. Он, конечно, никогда не признается в этом. Но в мире спорта иногда именно необъяснимые личные цели приводят к удивительным рекордам. Не верите? Спросите Уэйна Гретцки.