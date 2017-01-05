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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28337500/
5 января 2017, 11:45 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Шмидт скончался на 99-м году жизни

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Член Зала хоккейной славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), четырехкратный обладатель Кубка Стэнли (по два раза в качестве игрока и генерального менеджера «Бостона») Милт Шмидт скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает телеканал TVA.

В 1961 году он был введен в Зал хоккейной славы. Увеличить
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Шмидт выступал на позиции нападающего за «Бостон» на протяжении всей карьеры в НХЛ, сыграл за клуб 776 матчей в лиге, в которых набрал 575 очков (229 шайб + 346 передач). В 1961 году он был введен в Зал хоккейной славы.

Также он работал тренером «Бостона» с 1954 по 1966 годы, а затем был генеральным менеджером клуба (1967−1972). Ранее НХЛ включила Шмидта в список 100 величайших хоккеистов лиги.
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