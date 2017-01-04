Голкипер «Тампы» Бишоп приступил к полноценным тренировкам на льду
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Бен Бишоп приступил к полноценным тренировкам на льду. Об этом сообщает TB Times. 30-летний голкипер на утренней раскатке команды занимался вместе с тренером вратарей.
Бишоп получил травму нижней части тела 22 декабря, и ожидалось, что его восстановление займёт 3−4 недели. В отсутствие американца ворота «Тампы» защищал голкипер Андрей Василевский. При нём американская команда в 6 проведённых матчах одержала три победы и один раз проиграла в овертайме.
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