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4 января 2017, 21:23 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Голкипер «Тампы» Бишоп приступил к полноценным тренировкам на льду

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Бен Бишоп приступил к полноценным тренировкам на льду. Об этом сообщает TB Times. 30-летний голкипер на утренней раскатке команды занимался вместе с тренером вратарей.

Бишоп получил травму нижней части тела 22 декабря, и ожидалось, что его восстановление займёт 3−4 недели. В отсутствие американца ворота «Тампы» защищал голкипер Андрей Василевский. При нём американская команда в 6 проведённых матчах одержала три победы и один раз проиграла в овертайме.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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