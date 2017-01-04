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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28336704/
4 января 2017, 20:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Флорида» отправила защитника Макилрата в АХЛ

Защитник «Флорида Пантерз» Дилан Макилрат восстановился от травмы. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Пантеры» отправили его в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге — «Спрингфилд», чтобы игрок обороны набрал форму после травмы.

В текущем сезоне после обмены из «Нью-Йорк Рейнджерс» хоккеист команды из Флориды провёл в составе американской команды 4 матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых записал в свой актив одну заброшенную шайбу.

Флорида Пантерз
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