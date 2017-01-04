«Флорида» отправила защитника Макилрата в АХЛ

«Пантеры» отправили его в свой фарм-клуб в Американской хоккейной лиге — «Спрингфилд», чтобы игрок обороны набрал форму после травмы.



В текущем сезоне после обмены из «Нью-Йорк Рейнджерс» хоккеист команды из Флориды провёл в составе американской команды 4 матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых записал в свой актив одну заброшенную шайбу.