«Флорида» отправила защитника Макилрата в АХЛ
Защитник «Флорида Пантерз» Дилан Макилрат восстановился от травмы. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Пантеры» отправили его в свой
В текущем сезоне после обмены из «Нью-Йорк Рейнджерс» хоккеист команды из Флориды провёл в составе американской команды 4 матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых записал в свой актив одну заброшенную шайбу.
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