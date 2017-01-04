Клуб НХЛ «Бостон» выставил российского вратаря Худобина на драфт отказов

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Если в ближайшие сутки 30-летнего вратаря не заберет ни одна команда НХЛ, Худобина можно будет отправить в фарм-клуб «Бостона» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В текущем сезоне он провел 8 матчей, одержав одну победу, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 88,5% бросков.