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4 января 2017, 20:53 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Бостон» выставил российского вратаря Худобина на драфт отказов

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» выставил российского голкипера Антона Худобина на драфт отказов. Об этом сообщает Sportsnet.

В этом сезоне 30-летний голкипер провел 8 матчей одержав одну победу пропуская в среднем 306 шайбы и отражая 885 бросков. Увеличить
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Если в ближайшие сутки 30-летнего вратаря не заберет ни одна команда НХЛ, Худобина можно будет отправить в фарм-клуб «Бостона» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В текущем сезоне он провел 8 матчей, одержав одну победу, пропуская в среднем 3,06 шайбы и отражая 88,5% бросков.

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