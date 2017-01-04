«Сент-Луис» выставил нападающего Рэтти на драфт отказов

Рэтти не принимал участия в играх «Блюз» с 28 ноября и пропустил 34 из 38 матчей американской команды в этом сезоне. В четырёх матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги он не набрал очков и нанёс один бросок в створ ворот. При этом среднее игровое время нападающего составило 7 минут 20 секунд.