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4 января 2017, 14:16 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Барбашев превзошёл свой прошлогодний результат в АХЛ

Российский нападающий «Чикаго Вулвз» Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Шарлотт» (4:2). Российский нападающий нанёс четыре броска и закончил игру с показателем полезности «+3».

Барбашев был признан третьей звездой встречи. В 35 матчах регулярного чемпионата АХЛ Барбашев набрал уже 30 (14+16) очков и превзошёл свой прошлогодний результат (28 очков в 65 матчах). Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.
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