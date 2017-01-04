Барбашев превзошёл свой прошлогодний результат в АХЛ
Российский нападающий «Чикаго Вулвз» Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Шарлотт» (4:2). Российский нападающий нанёс четыре броска и закончил игру с показателем полезности «+3».
Барбашев был признан третьей звездой встречи. В 35 матчах регулярного чемпионата АХЛ Барбашев набрал уже 30 (14+16) очков и превзошёл свой прошлогодний результат (28 очков в 65 матчах). Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.
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