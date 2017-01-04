Барбашев превзошёл свой прошлогодний результат в АХЛ

Барбашев был признан третьей звездой встречи. В 35 матчах регулярного чемпионата АХЛ Барбашев набрал уже 30 (14+16) очков и превзошёл свой прошлогодний результат (28 очков в 65 матчах). Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.