Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28333466/
4 января 2017, 12:32 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Капитан «Далласа» Джейми Бенн пропустит матч с «Монреалем»

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» из-за травмы ноги.

Форвард получил её во втором периоде субботней игры с «Флорида Пантерз» (1:3), когда упал и врезался в борт. Он доиграл матч до конца, но его не было на тренировках в понедельник и вторник.

«Он восстановится в ближайшие дни, однако завтра он точно не будет играть. В такой ситуации мы обязаны оставить его в запасе. Быть может, он смог бы выйти на лед. Но какую пользу он принесет и что будет с ним через пару дней? Мы должны думать об этом», — сказал главный тренер «Старз» Линди Рафф.

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Даллас Старз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена