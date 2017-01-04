Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28332785/
4 января 2017, 11:28 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Российский голкипер Бобровский помог «Коламбусу» одержать 16-ю победу подряд в НХЛ

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. «Коламбус Блю Джекетс», за который выступает российский вратарь Сергей Бобровский, одержал 16-ю победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), переиграв на своем льду «Эдмонтон Ойлерз».

<span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> за который выступает российский вратарь Сергей <span class=error>Бобровский</span> одержал 16-ю победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) переиграв на своем льду Эдмонтон <span class=error>Ойлерз</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая во вторник в Коламбусе, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Бобровский, признанный ранее звездой месяца в НХЛ, совершил в матче 21 сейв, не сумев справиться лишь с броском Оскара Клефбома на 26-й минуте. У хозяев шайбы забросили Кэм Аткинсон (13), Вильям Карлссон (31) и Ник Фолиньо (43).

В другом матче дня «Вашингтон Кэпиталз» дома в овертайме одолел «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 6:5 (2:3, 0:1, 3:1, 1:0), а решающую шайбу на 61-й минуте забросил российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Также у хозяев отличились россияне Евгений Кузнецов (43) и Дмитрий Орлов (44). Данная шайба стала для Овечкина 19-й в НХЛ, заброшенной в овертайме, и по этому показателю Александр теперь делит лидерство в истории лиги с Яромиром Ягром.

Александр Радулов отметился двумя результативными передачами и помог «Монреаль Канадиенс» обыграть в овертайме «Нэшвилл Предаторз» в выездном матче со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал в матче с «Виннипег Джетс» 3 (2+1) очка, но его команда все равно проиграла своим соперникам со счетом 4:6 (0:1, 1:3, 3:2).

В других матчах дня «Нью-Йорк Рейнджерс» дома проиграл «Баффало Сейбрз» (1:4), «Нью-Джерси Девилз» в гостях обыграл «Каролину Харрикейнз» (3:1), а «Лос-Анджелес Кингз» на выезде в овертайме одолел «Сан-Хосе Шаркс» (2:1).

Коламбус Блю Джэкетс
Новости Матчи Состав Статистика
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года