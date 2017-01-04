Российский голкипер Бобровский помог «Коламбусу» одержать 16-ю победу подряд в НХЛ

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Встреча, прошедшая во вторник в Коламбусе, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Бобровский, признанный ранее звездой месяца в НХЛ, совершил в матче 21 сейв, не сумев справиться лишь с броском Оскара Клефбома на 26-й минуте. У хозяев шайбы забросили Кэм Аткинсон (13), Вильям Карлссон (31) и Ник Фолиньо (43).

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 14, 4.01.2017, 3:00 6:5 ОТ Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Ливз

В другом матче дня «Вашингтон Кэпиталз» дома в овертайме одолел «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 6:5 (2:3, 0:1, 3:1, 1:0), а решающую шайбу на 61-й минуте забросил российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Также у хозяев отличились россияне Евгений Кузнецов (43) и Дмитрий Орлов (44). Данная шайба стала для Овечкина 19-й в НХЛ, заброшенной в овертайме, и по этому показателю Александр теперь делит лидерство в истории лиги с Яромиром Ягром.

Александр Радулов отметился двумя результативными передачами и помог «Монреаль Канадиенс» обыграть в овертайме «Нэшвилл Предаторз» в выездном матче со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал в матче с «Виннипег Джетс» 3 (2+1) очка, но его команда все равно проиграла своим соперникам со счетом 4:6 (0:1, 1:3, 3:2).

В других матчах дня «Нью-Йорк Рейнджерс» дома проиграл «Баффало Сейбрз» (1:4), «Нью-Джерси Девилз» в гостях обыграл «Каролину Харрикейнз» (3:1), а «Лос-Анджелес Кингз» на выезде в овертайме одолел «Сан-Хосе Шаркс» (2:1).