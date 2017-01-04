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4 января 2017, 11:31 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Уильямс, Пачьоретти и Элерс — звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Третьей звездой признан форвард «Виннипег Джетс» Николай Элерс, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:4).

Второй звездой назван капитан «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти, забросивший победную шайбу в овертайме матча с «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ).

Первой звездой признан форвард «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Уильямс, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).

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