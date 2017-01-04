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4 января 2017, 11:42 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Кросби, Прайс, Макдэвид и Суббан — капитаны дивизионов на Матч звезд

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и защитник «Нэшвилла» Пи. Кей. Суббан выбраны капитанами команд 3 на 3 от дивизионов на Матч звезд НХЛ, сообщает ESPN.

Участие Суббана находится под вопросом в связи с травмой игрока, если он не восстановится, то его место займет Джонатан Тэйвз или Патрик Кейн из «Чикаго». Напомним, турнир в формате 3 на 3 пройдет 29 января в Лос-Анджелесе.
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