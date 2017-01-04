Участие Суббана находится под вопросом в связи с травмой игрока, если он не восстановится, то его место займет Джонатан Тэйвз или Патрик Кейн из «Чикаго». Напомним, турнир в формате 3 на 3 пройдет 29 января в Лос-Анджелесе.