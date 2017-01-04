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4 января 2017, 11:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Коламбус» вышел на 2-е место в НХЛ по продолжительности победной серии

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (3:1) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Эта победа стала для команды Джона Тортореллы 16-й подряд.

Эта победная серия стала второй по продолжительности в истории Национальной хоккейной лиги. Рекорд принадлежит «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-1992/93, выигравшему 17 матчей подряд.

Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз». В настоящее время команда занимает первое место в дивизионе «Метрополитан», Восточной конференции и Национальной хоккейной лиге с 58 очками в 36 матчах.

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Новости НХЛ

Российский голкипер Бобровский помог «Коламбусу» одержать 16-ю победу подряд в НХЛ

Российский голкипер Бобровский помог «Коламбусу» одержать 16-ю победу подряд в НХЛ

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. «Коламбус Блю Джекетс», за который выступает российский вратарь Сергей Бобровский, одержал 16-ю победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), переиграв на своем льду «Эдмонтон Ойлерз».
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