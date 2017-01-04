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4 января 2017, 12:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Лос-Анджелеса» Картер вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов НХЛ

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Джефф Картер отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1 ОТ).

Это был его 21-й гол в нынешнем сезоне, и он вышел на чистое второе место в снайперской гонке лиги. Впереди только Сидни Кросби из «Питтсбурга» с 26 голами.

Кроме того, в этом матче он сделал голевую передачу на Таннера Пирсона в овертайме и был назван второй звездой.

Лос-Анджелес Кингз
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