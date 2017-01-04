Форвард «Лос-Анджелеса» Картер вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов НХЛ

Это был его 21-й гол в нынешнем сезоне, и он вышел на чистое второе место в снайперской гонке лиги. Впереди только Сидни Кросби из «Питтсбурга» с 26 голами.



Кроме того, в этом матче он сделал голевую передачу на Таннера Пирсона в овертайме и был назван второй звездой.