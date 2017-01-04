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4 января 2017, 12:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кузнецов прервал свою 17-матчевую безголевую серию

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).

Форвард Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Евгений Кузнецов набрал 4 (13) очка в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span> с Торонто <span class=error>Мэйпл</span> <span class=error>Лифс</span> (6:5 ОТ). Увеличить
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Отметившись заброшенной шайбой в третьем периоде, хоккеист прервал свою 17-матчевую безголевую серию. Всего на его счету 23 (4+19) очков в 37 матчах текущего сезона при показателе полезности «+8».

4.01.2017 03:00 Регулярный чемпионат Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 6:5 ОТ Торонто Мэйпл Ливз
(2:3, 0:1, 3:1)
Главные тренеры
Барри Тротц Майк Бэбкок
Вратари
Брэден Холтби 20:00 (Ф. Грубауэр 20:00) Фредерик Андерсен
1-й период
Никита Зайцев 00:33
01:14 Джастин Уильямс (Дм. Орлов, Е. Кузнецов)
05:27 Бретт Коннолли
Назем Кадри (Дж. ван Римсдайк, М. Марнер) 06:39
Коннор Браун (З. Хаймэн, О. Мэттьюс) 11:44
13:50 Джастин Уильямс
16:00 Ти. Джей. Оши (Джаст. Уильямс)
Фредерик Готье (К. Кэррик) 18:06
2-й период
21:17 Евгений Кузнецов
Остон Мэттьюс 28:28
31:42 Александр Овечкин
Леонид Комаров (О. Мэттьюс, В. Нюландер) 33:33
36:42 Александр Овечкин
36:42 Александр Овечкин
Назем Кадри 36:42
3-й период
42:20 Евгений Кузнецов (М. Юханссон, Джаст. Уильямс)
43:39 Дмитрий I Орлов (Л. Эллер, М. Нисканен)
46:55 Том Уилсон
Митчелл Марнер (Дж. ван Римсдайк, Т. Бозак) 51:08
53:55 Джон Карлсон (М. Юханссон, Е. Кузнецов)
Овертайм
60:22 Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Дж. Карлсон)
Статистика
14 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз), Дм. Орлов (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
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