Кузнецов прервал свою 17-матчевую безголевую серию
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).
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Отметившись заброшенной шайбой в третьем периоде, хоккеист прервал свою 17-матчевую безголевую серию. Всего на его счету 23 (4+19) очков в 37 матчах текущего сезона при показателе полезности «+8».
|4.01.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|6:5 ОТ
|Торонто Мэйпл Ливз
|(2:3, 0:1, 3:1)
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Майк Бэбкок
Вратари
|Брэден Холтби 20:00 (Ф. Грубауэр 20:00)
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|Никита Зайцев
|00:33
|01:14
|Джастин Уильямс (Дм. Орлов, Е. Кузнецов)
|05:27
|Бретт Коннолли
|Назем Кадри (Дж. ван Римсдайк, М. Марнер)
|06:39
|Коннор Браун (З. Хаймэн, О. Мэттьюс)
|11:44
|13:50
|Джастин Уильямс
|16:00
|Ти. Джей. Оши (Джаст. Уильямс)
|Фредерик Готье (К. Кэррик)
|18:06
|2-й период
|21:17
|Евгений Кузнецов
|Остон Мэттьюс
|28:28
|31:42
|Александр Овечкин
|Леонид Комаров (О. Мэттьюс, В. Нюландер)
|33:33
|36:42
|Александр Овечкин
|36:42
|Александр Овечкин
|Назем Кадри
|36:42
|3-й период
|42:20
|Евгений Кузнецов (М. Юханссон, Джаст. Уильямс)
|43:39
|Дмитрий I Орлов (Л. Эллер, М. Нисканен)
|46:55
|Том Уилсон
|Митчелл Марнер (Дж. ван Римсдайк, Т. Бозак)
|51:08
|53:55
|Джон Карлсон (М. Юханссон, Е. Кузнецов)
|Овертайм
|60:22
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Дж. Карлсон)
Статистика
|14
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Джаст. Уильямс (Вашингтон Кэпиталз), Дм. Орлов (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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