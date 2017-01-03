Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28330743/
3 января 2017, 22:46 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Форвард «Торонто» Мэттьюс признан игроком месяца в НХЛ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признан лучшим игроком декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

19-летний американец набрал 12 очков (восемь шайб четыре передачи) в 12 матчах декабря. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

19-летний американец набрал 12 очков (восемь шайб + четыре передачи) в 12 матчах. Также на награду в этом месяце претендовали форварды Патрик Лайне («Виннипег», 6+6), Мэттью Ткачук («Калгари», 1+11), Себастьян Ахо («Каролина», 4+9) и голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей (6−1−1, 2,34, 92,6%, 1 шатаут).

Мэттьюс был выбран «Торонто» под общим первым номером на драфте 2016 года.

Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Дубль Мэттьюса помог «Торонто» победить «Детройт» в матче «Столетней классики»

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. «Торонто Мэйпл Лифс» победил в овертайме «Детройт Ред Уингз» в матче «Столетней классики» — встрече регулярного чемпионата НХЛ, посвященной 100-летию лиги и клуба «Торонто».
Еще 7 новостей  Все новости
3 января

IAAF опубликовала критерии допуска россиян к международным стартам

Шляхтин: IAAF отказалась предоставить ВФЛА фамилии фигурантов доклада Макларена

Россиянин Устюгов выиграл третью гонку подряд на "Тур де Ски"