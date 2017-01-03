Форвард «Торонто» Мэттьюс признан игроком месяца в НХЛ

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19-летний американец набрал 12 очков (восемь шайб + четыре передачи) в 12 матчах. Также на награду в этом месяце претендовали форварды Патрик Лайне («Виннипег», 6+6), Мэттью Ткачук («Калгари», 1+11), Себастьян Ахо («Каролина», 4+9) и голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей (6−1−1, 2,34, 92,6%, 1 шатаут).

Мэттьюс был выбран «Торонто» под общим первым номером на драфте 2016 года.