Форвард «Торонто» Мэттьюс признан игроком месяца в НХЛ
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признан лучшим игроком декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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19-летний американец набрал 12 очков (восемь шайб + четыре передачи) в 12 матчах. Также на награду в этом месяце претендовали форварды Патрик Лайне («Виннипег», 6+6), Мэттью Ткачук («Калгари», 1+11), Себастьян Ахо («Каролина», 4+9) и голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей (6−1−1, 2,34, 92,6%, 1 шатаут).
Мэттьюс был выбран «Торонто» под общим первым номером на драфте 2016 года.
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