Наши в Америке: лучшая игра Калинина

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Все о россиянах за океаном — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

«СЕНТ-ЛУИС» — «ЧИКАГО» — 4:1.

Владимир ТАРАСЕНКО, «Сент-Луис» — 2+0, «+2» за 16 минут.

В сезоне: 38 матчей, 18+23, «-3».

Игра под дождем на бейсбольном стадионе случилась в тот момент, когда Владимир проводил серию неудачных матчей. И первый период провел невзрачно, как, впрочем, обе команды. В такую погоду надо еще привыкнуть к тому, что шайба застревает. Но затем Владимир разыгрался: девять бросков, два силовых приема. Тем удивительней, что первый гол у него вышел курьезным. Наш форвард отдавал на «пятачок», но шайба попала в защитника и зашла в ворота. Стал первой звездой матча — без вопросов.

Артем АНИСИМОВ, «Чикаго» — 0+0, «0» за 20 минут.

В сезоне: 36 матчей, 16+13, «+12».

Был очень активным, имел несколько моментов, но в тот период, когда еще надо было привыкать к обстановке. В третьем периоде «Чикаго» привычно развалился и ничего не показывал, но наш хоккеист оставался заметным до конца. Нанес два броска и выиграл 53 процента вбрасываний.

Артемий ПАНАРИН, «Чикаго» — 0+1, «0» за 20 минут.

В сезоне: 40 матчей, 15+24, «+13».

Был активным в первой половине встречи, а потом куда-то пропал. Пассивно действовал в обороне, когда соперник забил. Нанес всего два броска за пять минут в большинстве — это плохо. Старается играть на других, но не всегда это приносит пользу.

«НЬЮ-ДЖЕРСИ» — «БОСТОН» — 3:0.

Сергей КАЛИНИН, «Нью-Джерси» — 1+1, «+2» за 16 минут.

В сезоне: 30 матчей, 2+2, «-9».

Наконец-то снял с себя груз проблем и выдал лучшую игру. От того, что забыл как забивать, шайба получилась корявенькой. Калинин чуть ли не коньками забил, успев все-таки подставить клюшку. Здорово сыграл и в конце встречи, когда отобрал у соперника шайбу и вывел партнера на пустые ворота.

«ВАНКУВЕР» — «КОЛОРАДО» — 3:2.

Никита ТРЯМКИН, «Ванкувер» — 0+0, «+1» за 18 минут.

В сезоне: 29 матчей, 1+3, «+3».

Иногда Никита умеет сыграть вот так надежно, как от него требуется. Не допустил ни одной ошибки, все делал правильно, ничего не придумывал. Заработал «плюс», не участвуя в атаке, но у своих ворот сыграл идеально. Один раз заблокировал бросок.

Никита ЗАДОРОВ, «Колорадо» — 0+1, «-1» за 19 минут.

В сезоне: 36 матчей, 0+6, «-14».

Мог и открыть счет своим голам в сезоне, но вратарь справился с его броском. Затем шайба снова отлетела нашему защитнику, и он отдал партнеру. В моменте с пропущенной шайбой не виноват, но было слишком много ситуаций, когда он был виноват, а гола не было. Выходит в первом потоке на большинстве.

Федор ТЮТИН, «Колорадо» — 0+0, «0» за 17 минут.

В сезоне: 31 матч, 1+7, «-14».

Больше действовал в меньшинстве, совсем прекратил подключаться в атаку и сыграл достойно, но не стоит забывать, что это случилось в матче с таким же не слишком ярким клубом НХЛ.

Михаил ГРИГОРЕНКО, «Колорадо» — 0+0, «-1» за 16 минут.

В сезоне: 35 матча, 4+8, «-6».

Наверное, сам считает, что сыграл хорошо, но был в своей обычной роли человека-невидимки. «Минус» заработал, поехав блокировать бросок, но соперник бросил мимо него. В атаке ничего не сделал. Правда, в конце стал действовать острее и в итоговом протоколе — 3 броска.

НЕ ПОПАЛИ.