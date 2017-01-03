НХЛ назвал 33 величайших хоккеиста
НХЛ опубликовала имена 33 из 100 величайших хоккеистов в истории лиги.
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В него вошли преимущественно хоккеисты, выступавшие в НХЛ первые 50 лет существования лиги, сообщает «Сегодня».
В список вошел Горди Хоу, прославившийся хоккейным долголетием (его карьера в общей сложности растянулась на 35 лет) и «хет-триком Горди Хоу» (гол, пас и драка в одной игре).
Оставшиеся 67 человек из топ-100 будут названы 27 января в
Полностью список из 33 хоккеистов выглядит следующим образом:
Сид Абель (сезоны в НХЛ: 1938/39−1953/54)
Сил Эппс (1936/37−1947/48)
Энди Батгейт (1952/53−1970/71)
Жан Беливо (1950/51−1970/71)
Макс Бентли (1940/41−1953/54)
Тоу Блэйк (1934/35−1947/48)
Джонни Бауэр (1953/54−1969/70)
Турк Брода (1936/37−1951/52)
Джонни Бьюсик (1955/56−1977/78)
Кинг Клэнси (1921/22−1936/37)
Чарли Конахер (1929/30−1940/41)
Алекс Дельвекккио (1950/51−1973/74)
Билл Дарнан (1943/44−1949/50)
Берни Джоффрион (1950/51−1967/68)
Гленн Холл (1952/53−1970/71)
Дуг Харви (1947/48−1968/69)
Тим Хортон (1949/50−1973/74)
Горди Хоу (1946/47−1979/80)
Реди Келли (1947/48−1966/67)
Тед Кеннеди (1942/43−1956/57)
Дэйв Кеон (1960/61−1981/82)
Элмер Лак (1940/41−1953/54)
Тед Линдсей (1944/45−1964/65)
Фрэнк Маховлич (1956/57−1973/74)
Дикки Мур (1951/52−1967/68)
Хоуи Моренц (1923/24−1936/37)
Жак Плант (1952/53−1972/73)
Анри Ришар (1955/56−1974/75)
Морис Ришар (1942/43−1959/60)
Терри Савчук (1949/50−1969/70)
Митч Шмидт (1936/37−1954/55)
Эдди Шор (1926/27−1939/40)
Жорж Везина (1917/18−1925/26).
Фото: nhl.com.
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