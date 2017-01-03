НХЛ назвал 33 величайших хоккеиста

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В него вошли преимущественно хоккеисты, выступавшие в НХЛ первые 50 лет существования лиги, сообщает «Сегодня».

В список вошел Горди Хоу, прославившийся хоккейным долголетием (его карьера в общей сложности растянулась на 35 лет) и «хет-триком Горди Хоу» (гол, пас и драка в одной игре).

Оставшиеся 67 человек из топ-100 будут названы 27 января в Лос-Анджелесе на торжественной церемонии.

Полностью список из 33 хоккеистов выглядит следующим образом:

Сид Абель (сезоны в НХЛ: 1938/39−1953/54)

Сил Эппс (1936/37−1947/48)

Энди Батгейт (1952/53−1970/71)

Жан Беливо (1950/51−1970/71)

Макс Бентли (1940/41−1953/54)

Тоу Блэйк (1934/35−1947/48)

Джонни Бауэр (1953/54−1969/70)

Турк Брода (1936/37−1951/52)

Джонни Бьюсик (1955/56−1977/78)

Кинг Клэнси (1921/22−1936/37)

Чарли Конахер (1929/30−1940/41)

Алекс Дельвекккио (1950/51−1973/74)

Билл Дарнан (1943/44−1949/50)

Берни Джоффрион (1950/51−1967/68)

Гленн Холл (1952/53−1970/71)

Дуг Харви (1947/48−1968/69)

Тим Хортон (1949/50−1973/74)

Горди Хоу (1946/47−1979/80)

Реди Келли (1947/48−1966/67)

Тед Кеннеди (1942/43−1956/57)

Дэйв Кеон (1960/61−1981/82)

Элмер Лак (1940/41−1953/54)

Тед Линдсей (1944/45−1964/65)

Фрэнк Маховлич (1956/57−1973/74)

Дикки Мур (1951/52−1967/68)

Хоуи Моренц (1923/24−1936/37)

Жак Плант (1952/53−1972/73)

Анри Ришар (1955/56−1974/75)

Морис Ришар (1942/43−1959/60)

Терри Савчук (1949/50−1969/70)

Митч Шмидт (1936/37−1954/55)

Эдди Шор (1926/27−1939/40)

Жорж Везина (1917/18−1925/26).

Фото: nhl.com.