Российский хоккеист «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко был признан первой звездой прошедшего дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Россиянин в понедельник отметился дублем в матче с «Чикаго Блэкхокс», который прошел на открытой арене в рамках «Зимней классики», и помог своей команде одержать итоговую победу со счетом 4:1.
Второй звездой дня стал вратарь «Нью-Джерси Девилз» Кори Шнайдер, который сохранил свои ворота «сухими» в матче с «Бостон Брюинз». Шнайдер отразил 22 броска по своим воротам, а «Нью-Джерси» в итоге победил — 3:0.
Третьей звездой дня стал еще один хоккеист «Сент-Луиса» Александер Стин, который в игре с «Чикаго» забросил шайбу и сделал результативную передачу.
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