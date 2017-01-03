Российский хоккеист «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянин в понедельник отметился дублем в матче с «Чикаго Блэкхокс», который прошел на открытой арене в рамках «Зимней классики», и помог своей команде одержать итоговую победу со счетом 4:1.

Второй звездой дня стал вратарь «Нью-Джерси Девилз» Кори Шнайдер, который сохранил свои ворота «сухими» в матче с «Бостон Брюинз». Шнайдер отразил 22 броска по своим воротам, а «Нью-Джерси» в итоге победил — 3:0.

Третьей звездой дня стал еще один хоккеист «Сент-Луиса» Александер Стин, который в игре с «Чикаго» забросил шайбу и сделал результативную передачу.