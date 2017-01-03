Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. «Сент-Луис Блюз» одержал волевую победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче под открытым небом в рамках «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Во встрече, прошедшей в понедельник на бейсбольном стадионе в
После игры Тарасенко был признан первой звездой матча.
Следующий матч «Сент-Луис» проведет 5 января дома против «Каролины Харрикейнз». «Чикаго» в этот же день примет «Баффало».
|2.01.2017 21:00
|Зрители 46556
|Регулярный чемпионат
|Busch Stadium
|Сент-Луис Блюз
|4:1
|Чикаго Блэкхокс
|(0:1, 1:0, 3:0)
Главные тренеры
|Кен Хичкок
|Джоэль Кенневилль
Вратари
|Джейк Аллен
|Кори Кроуфорд 56:47 (К. Кроуфорд 58:46)
|1-й период
|Михал Кемпны (А. Панарин, Д. Кит)
|01:02
|10:24
|Алекс Пьетранджело
|Брайан Кэмпбелл
|17:40
|2-й период
|Артемий Панарин
|24:09
|27:45
|Патрик Берглунд (Дж. Боумистер, А. Стин)
|30:50
|Робби Фаббри
|Райан Хартман
|39:10
|3-й период
|Райан Хартман
|44:54
|49:33
|Райан Ривз
|52:05
|Владимир Тарасенко (Р. Фаббри)
|53:58
|Владимир Тарасенко (Й. Лехтеря, Р. Фаббри)
|58:46
|п.в.
|Александр Стин
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз), Д. Кит (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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