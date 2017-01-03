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3 января 2017, 10:52 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. «Сент-Луис Блюз» одержал волевую победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче под открытым небом в рамках «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 3 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Сент-<span class=error>Луис</span> Блюз одержал волевую победу над Чикаго Блэкхокс в матче под открытым небом в рамках Зимней классики Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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Во встрече, прошедшей в понедельник на бейсбольном стадионе в Сент-Луисе, хозяева выиграли со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). На гол Михала Кемпни (2-я минута) с передачи Артемия Панарина хоккеисты «Сент-Луиса» ответил дублем Владимира Тарасенко (53, 54), а также шайбами Патрика Берглунда (28) и Александра Стина (59).

После игры Тарасенко был признан первой звездой матча.

Следующий матч «Сент-Луис» проведет 5 января дома против «Каролины Харрикейнз». «Чикаго» в этот же день примет «Баффало».

2.01.2017 21:00 Зрители 46556 Регулярный чемпионат Busch Stadium
Сент-Луис Блюз 4:1 Чикаго Блэкхокс
(0:1, 1:0, 3:0)
Главные тренеры
Кен Хичкок Джоэль Кенневилль
Вратари
Джейк Аллен Кори Кроуфорд 56:47 (К. Кроуфорд 58:46)
1-й период
Михал Кемпны (А. Панарин, Д. Кит) 01:02
10:24 Алекс Пьетранджело
Брайан Кэмпбелл 17:40
2-й период
Артемий Панарин 24:09
27:45 Патрик Берглунд (Дж. Боумистер, А. Стин)
30:50 Робби Фаббри
Райан Хартман 39:10
3-й период
Райан Хартман 44:54
49:33 Райан Ривз
52:05 Владимир Тарасенко (Р. Фаббри)
53:58 Владимир Тарасенко (Й. Лехтеря, Р. Фаббри)
58:46 п.в. Александр Стин
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз), Д. Кит (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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