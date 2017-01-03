Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Чикаго» в матче «Зимней классики» НХЛ

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Во встрече, прошедшей в понедельник на бейсбольном стадионе в Сент-Луисе, хозяева выиграли со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). На гол Михала Кемпни (2-я минута) с передачи Артемия Панарина хоккеисты «Сент-Луиса» ответил дублем Владимира Тарасенко (53, 54), а также шайбами Патрика Берглунда (28) и Александра Стина (59).

После игры Тарасенко был признан первой звездой матча.

Следующий матч «Сент-Луис» проведет 5 января дома против «Каролины Харрикейнз». «Чикаго» в этот же день примет «Баффало».