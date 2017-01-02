«Вашингтон» благодаря голу Чорни победил «Оттаву»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Вашингтоне, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Карл Элзнер (40) и Тэйлор Чорни (43). У гостей отличился Кайл Террис (33). Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.