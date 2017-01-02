Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28321998/
2 января 2017, 12:34 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Вашингтон» благодаря голу Чорни победил «Оттаву»

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон Кэпиталз одержал победу над Оттавой Сенаторз в матче регулярного чемпионата НХЛ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в воскресенье в Вашингтоне, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Карл Элзнер (40) и Тэйлор Чорни (43). У гостей отличился Кайл Террис (33). Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.

В другом матче «Анахайм» по буллитам победил дома «Филадельфию» — 4:3. Форвард хозяев Райан Кеслер сделал хет-трик.

2.01.2017 03:30 Регулярный чемпионат Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 2:1 Оттава Сенаторз
(0:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Барри Тротц Ги Буше
Вратари
Брэден Холтби Майк Кондон 58:48
1-й период
14:36 Тэйлор Чорни
2-й период
Крис Уайдмэн 29:26
Кайл Террис (Р. Дзингел, М. Мето) 32:41
37:33 Никлас II Бэкстрем
39:40 Карл Алзнер (Ти.Дж. Оши, Джаст. Уильямс)
3-й период
42:43 Тэйлор Чорни (Б. Орпик, Т. Уилсон)
48:10 Брукс Орпик
48:10 Евгений Кузнецов
Марк Стоун 53:32
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Т. Чорни (Вашингтон Кэпиталз), К. Алзнер (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Оттава Сенаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Овечкин вошел в топ-30 лучших снайперов за всю историю НХЛ

Овечкин вошел в топ-30 лучших снайперов за всю историю НХЛ

Российский нападающий, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 542-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и единолично вышел на 30-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года