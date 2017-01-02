«Вашингтон» благодаря голу Чорни победил «Оттаву»
МОСКВА, 2 янв —
Р-Спорт. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Вашингтоне, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Карл Элзнер (40) и Тэйлор Чорни (43). У гостей отличился Кайл Террис (33). Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.
В другом матче «Анахайм» по буллитам победил дома «Филадельфию» — 4:3. Форвард хозяев Райан Кеслер сделал
|2.01.2017 03:30
|Регулярный чемпионат
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|2:1
|Оттава Сенаторз
|(0:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Ги Буше
Вратари
|Брэден Холтби
|Майк Кондон 58:48
|1-й период
|14:36
|Тэйлор Чорни
|2-й период
|Крис Уайдмэн
|29:26
|Кайл Террис (Р. Дзингел, М. Мето)
|32:41
|37:33
|Никлас II Бэкстрем
|39:40
|Карл Алзнер (Ти.Дж. Оши, Джаст. Уильямс)
|3-й период
|42:43
|Тэйлор Чорни (Б. Орпик, Т. Уилсон)
|48:10
|Брукс Орпик
|48:10
|Евгений Кузнецов
|Марк Стоун
|53:32
Статистика
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Т. Чорни (Вашингтон Кэпиталз), К. Алзнер (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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